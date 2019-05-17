المقاصة يتمسك باللعب بالفيوم.. ويدرس استمرار جمال عمر

تمسك مسؤولو نادي مصر المقاصة باللعب في ستاد الفيوم في الموسم المقبل بعد أن حصلت إدارة النادي على موافقات الجهة الإدارية في الأيام الماضية.

وقال اللواء بكري سليم المستشار الرياضي للنادي إن المقاصة حصل على موافقة من مديرية الشباب والرياضة بالفيوم لدرجة أن الدكتور سيد حزين مدير

الشباب والرياضة بالفيوم عرض إقامة اللقاءات باستاد الفيوم على مسؤوليته الشخصية كما أن جمهور الفيوم حصل على جائزة أفضل جمهور من قبل بالدوري والملعب استضاف مباريات الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من قبل.

على صعيد متصل ، يدرس اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي استمرار جمال عمر في منصبه كمدير فني في الموسم المقبل في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه مع الفريق وقدرته على تطوير أداء بعض اللاعبين في فترة قصيرة.

وينتظر عبد السلام تقريراً من الجهاز الفني لحسم فكرة رحيل بعض اللاعبين الذي تلقى عروضاً مثل أحمد عادل حارس المرمى وصلاح ريكو وأحمد عبد العزيز مودي.