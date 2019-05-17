الزمالك يتدرب قبل الإفطار في ملعب السعيدية.. وجروس يستعين بنصائح أحداد

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، أداء أول مران للاعبين في أحد ملاعب مدينه السعيدية، التي تقيم بها البعثة، وذلك في الخامسة عصر اليوم، بتوقيت المغرب، السابعة بتوقيت القاهرة، نظرًا لعدم وجود أضواء كاشفة.

وفضل الجهاز الفني إقامة البعثة في مدينة السعيدية التي عُرفت قديمًا باسم قلعة عجرود، وهي مدينة بإقليم بركان بجهة الشرق، تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في الشمال الشرقي للمملكة المغربية، وتقع المدينة على بعد 22 كلم شمال بَرْكان و100 متر من الحدود الجزائرية، وذلك للابتعاد عن أي ضغوط، خصوصًا أن جماهير نهضة بركان مشهورة بالعصبية الشديدة لفريقها، وكان لها دور مؤثر في فوز نهضة بركان بمباريات كثيرة، كان آخرها علي الصفاقسي التونسي فى إياب دور نصف نهائى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بثلاثية نظيفة، على رغم الخسارة بهدفين

في مباراة الذهاب بتونس.

كما يسعى المدير الفني للزمالك لزيادة تركيز لاعبيه جيدًا في التدريبات وتجربة خطة المواجهة بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.

كانت بعثة الزمالك غادرت القاهرة في التاسعة من مساء أمس على متن طائرة خاصة، وسط حالة من الإصرار والحماس الشديد لدى جميع اللاعبين الذين أكدوا أنهم مصممون على العودة من المغرب بنتيجة إيجابية تريحهم في لقاء الإياب، الذي يقام على ستاد الجيش ببرح العرب يوم ٢٦ مايو الجاري، وتحقيق الفوز بكأس الكونفيدرالية، للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء.

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وصلت البعثة إلى مطار مدينة وجدة في الثانية من صباح اليوم، حيث كان في استقبالها أحمد عبدالحميد، مدير المراسم بالسفارة المصرية في المغرب، الذي

تم تعيينه لمرافقة الفريق، وسبق أن وُجِد مع بعثة الزمالك فى مباراتي اتحاد طنجة وحسنية أغادير، كما كان في استقبالها أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة، ومحمد بدر، المسئول المالي اللذان سبقا البعثة أمس الأول لتجهيز الفندق ومعاينة ملعب التدريب والمباراة، وتوجه الفريق بعد إنهاء إجراءات الدخول إلى مدينة السعيدية التي تبعد عن مطار وجدة بنصف ساعه بالأتوبيس.

تقرر أن تقيم البعثة في فندق ميليا على شاطئ البحر، حيث تناول اللاعبون طعام السحور وأدوا صلاة الفجر قبل الخلود إلى النوم.

من ناحية أخرى قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، الاستعانة بنصائح المهاجم المغربي حميد أحداد، الذي قدم تقريرًا شفهيًا إلى جروس حول فريق نهضة بركان، حيث أكد أن قوته الضاربة تتمثل في لاعبيه الأجانب، كما أوصى بتركيز اللاعبين فى الملعب بعيدًا عن ضغط الجماهير، خصوصًا أن مدرجات الملعب البلدي الذي تقام عليه المباراة قريبة جدًا من المستطيل الأخضر، كما أن الزمالك لو نجح في إحراز هدف مبكر سيكون له تأثير في نقل الضغط على الفريق المغربي.