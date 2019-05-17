الجباس يقترب من الرحيل عن وادي دجلة

استقر دودي الجباس مهاجم فريق وادي دجلة على الرحيل في الموسم المقبل حال استمرار المدرب اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني للفريق بعد أن خرج من حسابات جونيس بشكل واضح في الفترة الأخيرة. للفريق بعد أن خرج من حسابات جونيس بشكل واضح في الفترة الأخيرة. وبدأ الجباس دراسة بعض العروض التي تصل إليه في المرحلة القادمة خاصة أن هناك اهتماما من بعض الأندية بضمه منها إف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري وأيضاً المصري البورسعيدي والإسماعيلي.

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