رياضة | الخطة B.. برشلونة يحدد بدائل جريزمان من البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطة B.. برشلونة يحدد بدائل جريزمان من البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة وضع ثلاثة مهاجمين نصب عينيه بالتوازي مع مفاوضات أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد لإنعاش الخط الهجومي للبلوجرانا في الموسم المقبل. وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بالنسبة لبرشلونة فاللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد هو أحد الأهداف الرئيسية للنادي الكاتالوني لدعم خطوطه الهجومية هذا الصيف. وبالإضافة إلى مفاوضات برشلونة مع أنطوان جريزمان لنقله إلى الكامب نو في الميركاتو الصيفي المقبل ، فإن الأمانة الفنية للبارسا تعمل بالتوازي مع عملها على صفقة جريزمان للتوقيع مع أسماء أخرى في مركز المهاجم رقم ‘‘9‘‘ في حال فشلت صفقة جريزمان ، أبرزهم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وبيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيتي مهاجمي آرسنال. Advertisements وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة مغرم للغاية ببراعة نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الهجوم وسرعته ومراوغاته ، ولديه عقد مع الشياطين الحمر سينتهي في يونيو 2020.

الأسم آخر هو ألكسندر لاكازيتي صاحب الـ27 عامًا ، حيث أصبح المهاجم الفرنسي جزءًا أساسيًا من تشكيلة أرسنال ، الذي لديه 35 هدفًا في 85 مباراة ، ويتناسب مع صورة المهاجم الذي يريده البلوجرانا.

كما دخل بيير إيميريك أوباميانج صاحب الـ29 عامًا قائمة اهتمامات البارسا ليشعل المنافسة مع ريال مدريد الذي يبدو مستعدًا للانقضاض عليه هذا الصيف.

وبالتالي ، إذا انتهى الأمر بجريزمان في عدم الانتقال لبرشلونة واختيار أحد العروض الأخرى التي يمكن أن تصل إليه من باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ، فإن الأمانة الفنية للبارسا مستعدة لتنفيذ إحدى الخطط B الموجودة لديها.