رياضة | موعد الإعلان عن صفقتي يوفيتش وهازارد في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد الإعلان عن صفقتي يوفيتش وهازارد في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن موعد اعلان نادي ريال مدريد اتمام التعاقد مع الثنائي لوكا يوفيتش، مهاجم اينتراخت فرانكفورت وايدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة أيه بي سي الإسبانية، إن ريال مدريد ينوي إعلان تعاقده الرسمي مع يوفيتش في الأسبوع المقبل بعد نهاية منافسة الدوري الألماني عقب الاتفاق بشكل نهائي بين الطرفين على تفاصيل الصفقة كافة.

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وتابعت الصحيفة أن الصفقة الثانية التي سيعلن عنها ريال مدريد بعد يوفيتش وهى ضم هازارد من تشيلسي وستكون بعد نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وارسنال في 29 من الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد ينفق 200 مليون يورو على 4 صفقات صيفية وهي رودريجو جوس وايدير ميليتاو ولوكا يوفيتش وهازارد والأخير سيكلف النادي 100 مليون يورو.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن ريال مدريد سيواصل تدعيم صفوفه في الصيف المقبل مع الاطاحة ببعض الأسماء من أجل تكوين فريق قوي ينافس على الليجا والتشامبيونزليج في الموسم المقبل