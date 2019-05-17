رياضة | بعد فضيحة ليفربول.. الابتسامة تعود لوجه ميسي

وكان برشلونة قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول بعد الخسارة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن الابتسامة عادت من جديد على وجه ليونيل ميسي بعد حصوله على جائزة سانت جوردي يوم أمس في قاعة شهدت تواجد أكثر من 2000 شخص.

واشارت الصحيفة إلى أن ميسي منذ خروج برشلونة من دوري الأبطال بعد الهزيمة من ليفربول ظهر لأول مرة مع زوجته أنتونيلا وهو يبتسم عقب كارثة الأنفيلد.