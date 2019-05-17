رياضة | بعد فضيحة ليفربول.. الابتسامة تعود لوجه ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة ليفربول.. الابتسامة تعود لوجه ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عادت الابتسامة من جديد على وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة بعد فضيحة برشلونة أمام ليفربول في ملعب الأنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان برشلونة قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول بعد الخسارة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية.
ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن الابتسامة عادت من جديد على وجه ليونيل ميسي بعد حصوله على جائزة سانت جوردي يوم أمس في قاعة شهدت تواجد أكثر من 2000 شخص.
واشارت الصحيفة إلى أن ميسي منذ خروج برشلونة من دوري الأبطال بعد الهزيمة من ليفربول ظهر لأول مرة مع زوجته أنتونيلا وهو يبتسم عقب كارثة الأنفيلد.
وتسلم ليونيل ميسي يوم أمس الخميس وسام القديس سانت جوردي ، وهو أعلى امتياز في المجتمع المدني الكاتالوني ، بسبب مسيرته الرياضية الرائعة مع البارسا ، وإسهاماته في مراكز علاج مرض السرطان.