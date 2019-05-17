رياضة | النني الأقل.. ماذا قدم المحترفون المصريون قبل أمم إفريقيا (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النني الأقل.. ماذا قدم المحترفون المصريون قبل أمم إفريقيا (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32 والتي يشارك فيها 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويضم المنتخب الوطني أكثر من لاعب محترف في الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى، مما يعزز فرص الفراعنة في حصد اللقب الثامن في تاريخ مشاركته في المسابقة التي انطلقت في عام 1957 بدولة السودان.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أرقام المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية والعربية حتى الآن:

- محمد صلاح

نجم ليفربول الإنجليزي واحد أفضل المحترفين في تاريخ مصر بفضل الأرقام القياسية التي يحققها الفرعون المصري في الملاعب الأوروبية، "مو صلاح" احتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بالتساوي مع ساديو ماني وأوباميانج برصيد22 هدفا، كما أنه أصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلًا لـ50 هدفًا، خلف آلان شيرار والهولندي "نيستلروي"، ونجح صلاح في التأهل لنهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتن مع ليفربول.

- محمود حسن تريزيجيه

بقدم محمود حسن تريزيجيه أرقاما مميزة مع قاسم باشا التركي، وتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوي التركي متفوقا على كل نجوم المسابقة، وخاض "تريزيجيه" مع قاسم باشا 35 مباراة أحرز فيهم 9 أهداف وصنع 10 أهداف لباقي زملائه في الفريق، ليتواجد نجم منتخب مصر في التشكيلة المثالية للدوري التركي.

- أحمد حجازي

يسير أحمد حجازي على الطريق السليم في مشوار احترافه ونجح في حصد جائزة أفضل لاعب في وست بروميتش ألبيون هذا الموسم، وخاض المدافع الصلبي مع فريقه الإنجليزي في 43 مباراة أحرز فيهم هدف وصنع هدفين.

- أحمد المحمدي

ظهر أحمد المحمدي بمستوى طيب مع أستون فيلا الإنجليزي في الموسم الحالي، شارك في 41 مباراة أحرز فيهم هدفين وصنع 7 أهداف.

- محمد عواد

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حارس الوحدة السعودي وأحد أفضل المحترفين في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم بفضل المستوي الرائع الذي ظهر به مع الفريق الوحداوي في هذا الموسم، بعدما شارك 28 مباراة تلقى فيهم 33 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات، علما بإن فريقه من الأندية التي كانت تنافس على الهروب من الهبوط في الموسم الجاري.

- عمرو وردة

أحد أفضل لاعبي أتروميتوس اليوناني في الموسم الحالي بفضل أهدافه القاتلة وتمريراته الساحرة لزملائه بالفريق، وشارك في 36 مباراة أحرز فيهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف.

- محمد النني

يعد محمد النني أقل اللاعبين المحترفين مشاركة في الموسم الجاري، وخاصة وأنه خاض مع أرسنال 17 مباراة فقط هذا الموسم صنع فيهم هدف وحيد، وبات قريبا من الرحيل عن صفوف المدفعجية مع نهاية الموسم.

كريم حافظ

ظهير أيسر المنتخب الوطني وقاسم باشا التركي، وظهر كريم حافظ في الموسم الحالي في 16 مباراة صنع فيهم هدفين.

- أحمد حسن كوكا

مهاجم منتخب مصر وفريق أولمبياكوس الذي أحرز هذا الموسم 15 هدف في 32 مباراة شارك فيهم مع فريقه اليوناني.

- علي غزال

يسير علي غزال بمستوى متذبذب مع فيرنس البرتغالي، وخاصة وأنه شارك في 12 مباراة فقط هذا الموسم لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.