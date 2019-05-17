رياضة | مليون دولار تحسم مستقبل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليون دولار تحسم مستقبل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي، لحسم صفقة ضم رمضان صبحي بشكل نهائي للفريق، بعد المستوى المميز الذي قدمه صبحي مع المارد الأحمر هذا الموسم.

وكان الأهلي قد ضم رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف يورو، ونجح صبحي في قيادة الفريق للعودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري وتصدر المسابقة.

Advertisements

وطلب هيدرسفيلد 4 مليون دولار لبيع اللاعب نهائياً، ولكن مسئولو الأهلي قاموا بعرض 3 مليون دولار، ويتفاوض الطرفين بشأن قيمة المبلغ المطلوب لإنهاء الصفقة رسمياً خلال الأيام الفترة المقبلة وقبل إنتهاء الإعارة .

ولايمانع رمضان صبحي في البقاء للأهلي، بعدما استعاد مستواه واقترب من العودة لمنتخب مصر.