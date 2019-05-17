رياضة | جماهير ريال مدريد ترفض مجاملات "زيدان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ريال مدريد ترفض مجاملات "زيدان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت جماهير ريال مدريد الإسباني مجاملات زين الدين زيدان المدير الفني في قلعة الملكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جماهير ريال مدريد تريد أن يكون أندريه لونين هو الحارس الثاني لريال مدريد خلال الموسم المقبل، خلف البلجيكي تيبو كورتوا وليس لوكا زيدان.

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وأشارت إلى أن زيدان يخطط لوضع نجله كحارس ثان بعد الرحيل المحتمل للكوستاريكي كيلور نافاس في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت أن خلال استطلاع رأي شارك خلاله 125 ألفًا من جماهير ريال مدريد بشأن الحارس الثاني في الموسم المقبل، فإن 59% اختاروا لونين المعار إلى ليجانيس ليجلس على مقاعد البدلاء.

وكان لوكا، الحارس الرابع في ريال مدريد، وحارس فريق الشباب في الدرجة الثانية، وبعد رحيل كيكو كاسيا أصبح الحارس الثالث وشارك في الليجا لأول مرة بعد عودة زيدان ضد هويسكا.