رياضة | حقيقة حسم ريال مدريد لصفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة حسم ريال مدريد لصفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية ألمانية، حقيقة حسم فريق ريال مدريد لصفقة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة االانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن صفقة انتقال لوكا يوفيتش لريال مدريد لم تتم بعد، كما أشارت بأن إدارة فرانكفورت نفت هذه الشائعات .
وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت بأن ريال مدريد أغلق بالفعل صفقة التوقيع مع لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو، على أن يوقع اللاعب الشاب على عقد لمد 6 سنوات مع النادي الملكي .
ونجح يوفيتش في تقديم مستوى مميز، حيث خاض مع فرانكفورت71 مباراة وسجل 35 هدفاً وصنع 9 أهداف .