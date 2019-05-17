رياضة | أحمد الشيخ يقترب من العودة للمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ يقترب من العودة للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب أحمد الشيخ صانع ألعاب النادى الأهلى، من العودة لصفوف مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحرك مجلس إدارة المقاصة بالساعات الماضية، وذلك من أجل إقناع أحمد الشيخ بالانتقال لصفوفه، ورفض جميع العروض المقدمة للحصول على خدماته.

Advertisements

ويعانى أحمد الشيخ من التجاهل خلال وجوده بالأهلى بالوقت الحالى، حيث لا يحصل على فرصته مع الفريق للمشاركة فى المباريات، رغم اختلاف الأجهزة الفنية التى تولت تدريب القلعة الحمراء بالفترة الماضية.