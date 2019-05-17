رياضة | ارتفاع أسماء المولودين باسم "ليو" نسبة إلى ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع أسماء المولودين باسم "ليو" نسبة إلى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية عن تأثير ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على "أسماء" أبناء إقليم كتالونيا معقل فريق البرسا.

وذكرت الصحيفة أن المولودين الجدد في كتالونيا ممن أطلق عليهم اسم "ليو"، ارتفعوا بنسبة 3927.27 بالمئة، منذ ظهور ميسي لأول مرة في الفريق عام 2004، مما يشير إلى أن الأطفال في المنطقة يتم تسميتهم باسم نجم برشلونة.

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وبالنظر إلى تسمية 4 أطفال فقط باسم "ليو" في عام 2004، وهو العام الذي التحق فيه ميسي ببرشلونة، و443 طفلا في عام 2017 ، تؤكد تقارير أن ارتفاع هذه النسبة "ليس مصادفة".

واعتبرت "ال موندو ديبورتيفو" أن ما حققه الأرجنتيني ليونيل ميسي في كامب نو يتجاوز الفهم، حيث يعده الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.