رياضة | الإسماعيلي في مهمة سهلة أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي في مهمة سهلة أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الداخلية في الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش بالسويس في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بينما فريق الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة وضمن الهبوط مع النجوم إلى القسم الثاني.

ويبحث فريق الإسماعيلي عن تصحيح المسار وعودة الانتصارات الغائبة للتخلص من شبح الهبوط الذي يتنافس عليه نصف أندية الدوري المصري.