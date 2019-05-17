الان تتابع تصريح مثير لرئيس النصر بعد التتويج بلقب الدوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعرب رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، عن سعادته الغامرة بتحقيق فريقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أشار آل سويلم إلى أن فريقه مر بظروف صعبة للغاية، لاسيما وأنه أقل فريق خوضاً للمواجهات على أرضه، بالإضافة إلى الظلم التحكيمي الواضح في أغلب المباريات.

وأضاف: نحن النادي الوحيد الذي انتصر على جميع المنافسين، ولولا التحكيم لكنا نجحنا في التتويج باللقب منذ 4 جولات مضت، بالإضافة إلى منافستنا للتعاون على كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وتابع: الإدارة لم تتسرع في اختيار المدرب، روي فيتوريا مكسب للشرق الأوسط بأكمله، بالإضافة إلى أنه أفضل مدير فني في الدور الثاني.

وأثنى سعود آل سويلم على قرار زيادة اللاعبين الأجانب: أتمنى أن يستمر عدد اللاعبين الأجانب الثمانية حتى 10 أعوام مقبلة، حتى يستفيد اللاعب السعودي من خبرتهم.

وعن استمراره على رأس إدارة النادي من عدمه، علق بقوله: سيكون هناك اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للرياضة خلال الأيام المقبلة وستتضح الأمور.

واختتم سعود آل سويلم تصريحاته مؤكداً أن لقاء فريقه أمام الباطن كان الأصعب في المسابقة.