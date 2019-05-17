الامارات | "الفورمولا 1" تنوي إقامة سباق في مدينة مراكش المغربية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الفورمولا 1" تنوي إقامة سباق في مدينة مراكش المغربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المدير الإداري للشؤون التجارية في بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1"، شون براتشز، عن تقييم البطولة مدينة مراكش في المملكة المغربية، لإقامة سباق جائزة كبرى ينضم إلى أجندة البطولة السنوية.

وتأتي مساعي "الفورمولا1" لتنظيم سباق في المغرب بهدف عودة سباقات البطولة إلى القارة الأفريقية، خصوصاً أنه سبق لمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية تنظيم سباق في العام 1958.

وأكدت بيشز، وفي تصريحات صحافية، أن هناك محادثات جادة لعودة "الفورمولا1" إلى القارة الأفريقية، وقالت: "كانت هناك محادثات مثمرة في جنوب أفريقيا، وبدرجة أقل في المغرب بشأن استضافة إحدى جولات البطولة وإقامة سباق فيها خلال الأعوام المقبلة، وهو أمر هام للغاية بالنسبة لنا عودة سباقات البطولة إلى القارة الأفريقية".

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وأوضحت براتشز، أن: "البطولة تقيم سباقات لها في خمس قارات، ولكنها لا تقيم أي سباق في القارة الأفريقية، وهناك درجة عالية من الاهتمام من جانب المغرب في إقامة حلبة سباقات في مدينة مراكش، ونحنا بدورنا مهتمون بإقامة سباق فيها باعتبار ان انتقال السباقات إلى القارة الأفريقية بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والسياحي".

يذكر أن المنطقة العربية تتطلع بشغف لانضمام مدينة مراكش إلى أجندة بطولة "الفورمولا1" خصوصاً أنها ستصبح ثالث الحلبات العربية التي تستضيف السباقات، بعد حلبة صخير في مملكة البحرين، وحلبة مرسى ياس في أبوظبي.