شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستدرج الداخلية فى استاد الجيش الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الاسماعيلى نظيره الداخلية مع دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد الجيش بالسويس فى إفتتاحية الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الدراويش بحثاً عن تصحيح المسار وعودة الانتصارات الغائبة للتخلص من شبح الهبوط الذى يلازم الفريق لأول مرة منذ فترة طويلة فى المقابل تمثل مباراة الليلة الظهور الاول للداخلية بعد الهبوط بشكل رسمى للقسم الثانى .

كان ناديى النجوم والداخلية هبطا رسمياً إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادي للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدوري بين الأهلي "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

وتعادل الاسماعيلى مع الانتاج الحربى سلبياً فى أخر ظهور بمسابقة الدوري العام بينما سقط الداخلية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف .

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ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 47 هدف .

وطالب محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات للتخلص من شبح الهبوط مبكراً قبل ملاقاة الاهلى فى الجولة المقبلة وتبدو صفوف الدراويش مكتملة فى مباراة الليلة بإستثناء غياب باهر المحمدى الذى لم يكتمل شفاؤه من الاصابة فى عضلات البطن ، على الجانب الاخر يظهر ضياء عبد الصمد مديراً فنياً للداخلية للمرة الاولى فى مباراة الليلة بعد استقالة علاء عبد العال من منصبه وطالب لاعبيه بترك بصمة طيبة فى أخر مبارياتهم بالممتاز بعد ضياع كافة الضغوط التى حاصرتهم فى المباريات السابقة .