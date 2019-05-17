شكرا لقرائتكم الأهلي ينهي صفقة رمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو النادي الاهلي بشكل شبه رسمي صفقة رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار للقلعة الحمراء من نادي هيدرسليفيد الانجليزي والتى تنتهي يوم 30 يونيو المقبل.

وفي هذا الشأن ، كشفت المصادر أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات مُكثفة بين الاهلي واللاعب في البداية ورحّب خلالها رمضان صبحي بالبقاء في القلعة الحمراء في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن العروض الخارجية للاعب وعدم تلقيه عروضاً جادة ورسمية من أندية كبيرة في أوربا لذا وافق رمضان على الاستمرار في الاهلي خاصة وأن مشاركته مع الأهلي بدأت تؤدي إلى رفع مستواه الفني بشكل واضح عكس الفترة التي تواجد فيها بإنجلترا سواء في ناديه السابق ستوك سيتي أو الحالي هيدرسفيلد حيث تراجع مستواه بشكل واضح الأمر الذى تسبب في استبعاده عن المنتخب الأول.

وأمام هذه المعطيات وافق رمضان على البقاء في الاهلي خاصة بعدما تعهّد مسئولو النادي بمنحه عقداً مالياً يناسبه ويرضي طموحه ، وأوضح المصدر أن مسئولو الاهلي حصلوا أيضاً على موافقة نادي هيدرسليفيد ببيع رمضان نهائياً للأهلي وهناك أتفاق على الصفقة لكن يتم التفاوض حول بعض البنود والتفاصيل الصغيرة .

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وأشار المصدر إلى أن ان النادي الانجليزي الذى باع رمضان للأهلي في يناير الماضي لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف يورو طلب 4 مليون دولار لبيع اللاعب نهائياً لكن الاهلي يحاول تقليل المبلغ لـ3 مليون دولار أي 51 مليون جنيه مصري ويتفاوض الطرفين بشأن قيمة المبلغ المطلوب لإنهاء الصفقة رسمياً خلال الأيام الفترة المقبلة وقبل إنتهاء الإعارة في 30 يونيو وتبدو الأمور متقاربة للغاية لأتمام الصفقة مقابل 51 مليون جنيه مصري.