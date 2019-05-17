شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض المفاجآت فى تشكيل الزمالك ضد نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بنسبة كبيرة على مواجهة نهضة بركان بالتشكيل الأساسى الذى يعتمد عليه منذ فترة، وعدم إجراء أى تعديلات بخلاف وجود عمر صلاح فى مركز حراسة المرمى بعد إيقاف محمود جنش وإصابة عماد السيد بكسر فى أحد أصابع اليد.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك ذهاب نهائى الكونفدرالية بتشكيل مكون من: عمر صلاح فى حراسة المرمى وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدى النقاز فى الدفاع وطارق حامد ومحمود عبد العزيز فى الوسط الدفاعى ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأحمد زيزو فى الوسط الهجومى وعمر السعيد مهاجم صريح.

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ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان فى العاشرة من مساء الأحد المقبل بتوقيت المغرب أى الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.

يذكر أن لقاء العودة سيجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب، يوم 26 من شهر مايو الجارى لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بأول لقب بها.