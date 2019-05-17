شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن تصحيح المسار أمام الداخلية على استاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الداخلية مع دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش بالسويس فى افتتاحية الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الدراويش بحثًا عن تصحيح المسار وعودة الانتصارات الغائبة للتخلص من شبح الهبوط الذى يلازم الفريق لأول مرة منذ فترة طويلة فى المقابل تمثل مباراة الليلة الظهور الأول للداخلية بعد الهبوط بشكل رسمى للقسم الثانى.

كان ناديا النجوم والداخلية هبطا رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادي للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدوري بين الأهلي "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بمسابقة الدوري العام بينما سقط الداخلية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفًا وتلقت شباكه 47 هدفًا.

وطالب محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات للتخلص من شبح الهبوط مبكرًا قبل ملاقاة الأهلى فى الجولة المقبلة وتبدو صفوف الدراويش مكتملة فى مباراة الليلة باستثناء غياب باهر المحمدى الذى لم يكتمل شفاؤه من الاصابة فى عضلات البطن، وعلى الجانب الآخر يظهر ضياء عبد الصمد مديرًا فنيًا للداخلية للمرة الأولى فى مباراة الليلة بعد استقالة علاء عبد العال من منصبه وطالب لاعبيه بترك بصمة طيبة فى آخر مبارياتهم بالممتاز بعد ضياع كافة الضغوط التى حاصرتهم فى المباريات السابقة.