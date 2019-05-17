شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع مهاما مزدوجة لعمر السعيد قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع عمر السعيد مهاجم الزمالك، تدريبات مزدوجة، فى الساعات الأخيرة، بناءً على قرار من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير.

وطلب جروس من عمر السعيد، التدرب على الهجوم وكذلك على مركز حراسة المرمى تحسبًا لتعرض عمر صلاح الحارس الوحيد لأى إصابة خلال سير اللقاء، حيث حرص السويسرى جروس على تهيئة اللاعبين لأى سيناريو قد يحدث فى ظل رغبته فى تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق الأبيض فى مباراة العودة على استاد برج العرب، والمقرر لها يوم 26 من الشهر الجارى.