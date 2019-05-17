رياضة | مدرب إنجلترا يكشف عن "حيلة" للرد على الهتافات العنصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إنجلترا يكشف عن "حيلة" للرد على الهتافات العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب منتخب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، أن لاعبيه لن يخرجوا من الملعب كنوع من الاحتجاج لو تعرضوا لهتافات عنصرية، بعد مناقشات بين اللاعبين والطاقم التدريبي للفريق.

أشار ساوثجيت إلى أنه ناقش هذا الأمر مع لاعبي المنتخب رحيم سترلينج، داني روز، وكالوم هودسون، واتفقوا أن الخروج من الملعب سيجعل التركيز ينصب عليهم بدلاً من التعامل مع مشكلة العنصرية.

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وأبلغ المدير الفني الصحافيين بعد الإعلان عن تشكيلة المنتخب لمواجهة هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية: "كانوا واضحين فهم لا يريدون أن يكون التركيز عليهم في النهاية، يريدون أن تكون كرة القدم هي القصة الأساسية، فيما يتعلق بالخروج من الملعب فهذا اختيار غير مطروح، لا يوجد أي لاعب في الفريق فكر في ذلك، لكنهم حصلوا على فرصة التحدث علناً والتأثير بهذه الطريقة".

وأوضح ساوثجيت أن الخروج من الملعب لن يكون أكثر من "رسالة رمزية"، وربما لن يؤدي إلى إصلاح.

وأضاف: "الأمر غير الواضح بالنسبة لي أننا لو فعلنا ذلك بغض النظر عن احتمال تعرضنا لعقوبات فماذا سيحدث؟، ستكون رسالة، لكن ما الذي ستؤول إليه الأمور".