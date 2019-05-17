رياضة | ديل بوترو يضرب موعدا ناريا مع ديوكوفيتش بربع نهائي بطولة روما للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديل بوترو يضرب موعدا ناريا مع ديوكوفيتش بربع نهائي بطولة روما للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، للدور ربع النهائي لبطولة روما لتنس لأساتذة، بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود، ليواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

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فاز اللاعب الأرجنتيني على رود (6-4 و6-4) في ثمن نهائي البطولة، ونجح في خطف بطاقة التأهل للدور المقبل.

وسيواجه ديل بوترو في الدور المقبل ديوكوفيتش، الذي فاز على الألماني فيليب كولشرايبر (6-3 و6-0)، خلال 64 دقيقة فقط.