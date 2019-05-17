رياضة | رئيس الهلال يكشف أسباب خسارة لقب الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الهلال يكشف أسباب خسارة لقب الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس نادي الهلال السعودي، عبدالله الجربوع، أن فريقه واجه ظروفاً صعبة على رأسها ضغط المباريات، والجدولة الغير متوازنة بين المسابقات المحلية والدولية.

قال الجربوع في تصريحات عقب نهاية لقاء فريقه أمام الشباب: "يجب على الإدارة الاستفادة مما حدث في الموسم الحالي لقادم الأيام، من المهم مراعاة المشاركات الخارجية للأندية بجدولة عادلة ومتوازنة".

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وتابع: "لا يمكن لأي لاعب أن يخوض مباراة كل ثلاثة أيام بشكل طبيعي، جدولة المباريات تسببت بضغط كبير على الفريق".

واختتم: "ستتضح الرؤية الكاملة بشأن عقود اللاعبين الأجانب والمحليين خلال الأيام القليلة المقبلة".

واحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن البطل النصر.