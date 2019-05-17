رياضة | ميسي يحقق إنجازا تاريخيا مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحقق إنجازا تاريخيا مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء الخميس، على وسام سانت جوردي، الذي سلمه إياه رئيس إقليم كاتالونيا، كيم تورا، تكريماً له على "التواضع والصدق" الذي دائماً ما أظهره اللاعب، وأيضاً لمساهمته في مستقبل أكبر مركز الأورام للأطفال في أوروبا.

وكرم ميسي بوصفه "أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور" بجانب تمثيله للعديد من القيم مثل "التواضع والصدق والتعلّم والإبداع وإحساسه بالفريق والاحترام"، وكذلك لتبرعه لمستشفى (سان خوان دي ديوس) لبناء مركز الأورام للأطفال.

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ويعد النجم الأرجنتيني هو ثاني لاعب كرة قدم ينال هذا الوسام بعد الراحل يوهان كرويف الذي حصل عليه عام 2006.

وبخلاف ميسي، نال هذا الوسام 27 شخصية أخرى و15 كياناً مختلفاً لدورها البارز والخدمات التي قدمتها لإقليم كاتالونيا.