رياضة | قاهر كبار الدوري الإيطالي مرشح بقوة لقيادة روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاهر كبار الدوري الإيطالي مرشح بقوة لقيادة روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن جيان بيرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا من أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني لروما بداية من الموسم القادم.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن إذاعة راديو راديو أن جاسبريني سينتقل لروما بموجب عقد ممتد لمدة ثلاث سنوات.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إدارة الجيالوروسي أقالت المدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو مطلع العام الجاري بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وتم الاستعانة بخدمات المخضرم كلاوديو رانيري بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

يذكر أن أتالانتا فشل في تتويج موسمه الاستثنائي بالتتويج بلقب كأس إيطاليا بعد خسارته في النهائي على حساب لاتسيو بهدفين نظيفين.