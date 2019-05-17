الان تتابع برونو أوفيني: أريد الاستمرار مع النصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أوضح برونو أوفيني قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم أنه يعيش أسعد لحظات حياته بعد تتويج فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشار أوفيني إلى أن زملاءه قاتلوا من أجل هذه البطولة حتى آخر رمق مؤكدا استحقاقهم اللقب.
وأضاف : هذا أصعب دوري لعبته مع النصر منذ ثلاثة أعوام. كل الفرق تلعب بقوة كبيرة ورأينا فريق الباطن وكيف قدم أداء كبيرا رغم هبوطه.
ورحب أوفيني بفكرة استمراره مع النصر في الفترة المقبلة قائلا : أحب النصر، وإن كانوا بحاجة لجهودي، أريد الاستمرار هنا.
وقال اللاعب سلطان الغنام: سعادتي لا توصف فهذه أول بطولة أحققها وبإذن الله تكون فاتحة خير يعقبها المزيد من البطولات… بيئة النصر تحفز أي لاعب على أن يقدم كل ما لديه.
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