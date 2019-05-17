شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح حقيقة تأخر رواتب ستانسيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفت إدارة النادي الأهلي ماتم تداوله بشأن وجود رواتب متأخرة للاعب الروماني نيكولا ستانسيو، موكدةً أن اللاعب تسلم كافة الرواتب المتأخرة في وقت سابق. نفت إدارة النادي الأهلي ماتم تداوله بشأن وجود رواتب متأخرة للاعب الروماني نيكولا ستانسيو، موكدةً أن اللاعب تسلم كافة الرواتب المتأخرة في وقت سابق. وأشارت إدارة النادي في بيان صحفي لها اليوم (الجمعة) إلى أنها قامت بتكليف محامي دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ حقوق النادي.



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