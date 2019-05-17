شكرا لقرائتكم اليوم .. انطلاق كأس العالم لسلاح الشيش فى الصين بمشاركة مصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش فى الصين بمشاركة لاعبى الفراعنة. ويشارك فى هذه البطولة من مصر كلا من ، علاء أبو القاسم و محمد ماهر حمزة و نورا منير ويارا الشرقاوى . Advertisements ويقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة المدرب ماهر حمزة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. انطلاق كأس العالم لسلاح الشيش فى الصين بمشاركة مصرية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.