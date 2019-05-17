شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثاني للثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، طلب عدد من أندية القسم الثانى بتقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث فى الموسم الحالى، من 4 أندية إلى ناديين إثنين فقط.

وأرجع اتحاد الكرة رفضه لسببين، أولهما أنه كان قد تراجع من قبل عن قراره السابق بهبوط 7 أندية من كل مجموعة للقسم الثالث، حيث تم تقليص العدد من 7 أندية إلى اربعة، أما السبب الثانى فهو رغبة اتحاد الكرة فى تقليص عدد أندية دورى القسم الثانى تدريجيا حتى يتم تسويقه والاستفادة منه ماديا لدعم الأندية فى ظل الأزمات المالية التى تعانيها أغلب أندية القسمين الثانى والثالث.

وكانت أندية القسم الثانى طالبت اتحاد الكرة بتعديل لائحة الهبوط والصعود، على هامش حفل الإفطار الذى جمع مجلس الجبلاية بأعضاء الجمعية العمومية بنادى بلدية المحلة مساء أمس الأول الأربعاء، إلا أن أعضاء الجبلاية وعلى رأسهم أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة تحفظ على الأمر خلال الاجتماع وأكد تمسك المجلس بقراراته فى هذا الشأن، خاصة وأنه فى حالة تقليص عدد الهابطين إلى ناديين فقط، ستطالب الأندية بعد ذلك بإلغاء الهبوط نهائيا وهو أمر مستحيل تطبيقه، مطالبا الأندية باحترام لوائح المسابقات ومساعدة اتحاد الكرة على تطبيقها.