شكرا لقرائتكم الأهلي يجدد مفاوضاته لضم ظهير أيمن فريق إنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو الأهلي سعيهم إلى ضم على فوزي ظهير أيمن فريق أنبي بعدما فشلت محاولات ضمّه في يناير الماضي.

وكشفت المصادر أن الأسابيع الماضية شهدت مفاوضات بين مسئول بارز في الاهلي وبين اللاعب الذى يُقدم عروض جيدة مع ناديه البترولي هذا الموسم.

ورحّب فوزي بارتداء القميص الأحمر لكنه ألق الكرة في ملعب ناديه لارتباطه بعقد معه مازال مُمتد وطلب اللاعب من الاهلي التفاوض مع أنبي وهو ما يحدث حالياً من خلال المفاوضات التى يتطلع خلالها مسئولو القلعة الحمراء لحسم الصفقة لصالحهم لاسيما وأن الظهير ألأيمن لأنبي لديه أكثر من عرض محلي بخلاف عرض الاهلي أبرزهم عرضاً من الزمالك.

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