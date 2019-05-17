شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ تدريباته فى المغرب قبل موقعة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، أولى تدريباته الجماعية فى المغرب، بعد أن وصلت بعثة الفريق الأبيض إلى مدينة بركان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة فى التاسعة من مساء أمس الخميس، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.
يذكر أن لقاء العودة سيجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب، يوم 26 من شهر مايو الجارى لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بأول لقب بها.
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