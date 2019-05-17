شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجدد مفاوضاته لضم "ظهير" إنبي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو الأهلي رغبتهم في ضم على فوزي ظهير أيمن فريق إنبي بعدما فشلت محاولات ضمّه في يناير الماضي.

وأفادت مصادر بأن الأسابيع الماضية شهدت مفاوضات بين مسئول بارز في الأهلي وبين اللاعب الذى يُقدم عروضًا جيدة مع ناديه البترولي هذا الموسم.

ورحّب فوزي بارتداء القميص الأحمر لكنه ألقى الكرة في ملعب ناديه لارتباطه بعقد معه ما زال مُمتدا وطلب اللاعب من الأهلي التفاوض مع إنبي وهو ما يحدث حاليًا من خلال المفاوضات التى يتطلع خلالها مسئولو القلعة الحمراء لحسم الصفقة لصالحهم لاسيما وأن الظهير الأيمن لإنبي لديه أكثر من عرض محلي بخلاف عرض الأهلي أبرزها عرض من الزمالك.