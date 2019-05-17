شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأول فى المغرب اليوم استعدادًا لنهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، أول تدريباته الجماعية فى المغرب، اليوم الجمعة، بعد أن وصلت بعثة الفريق الأبيض إلى مدينة بركان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة فى التاسعة من مساء أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.

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يذكر أن لقاء العودة سيجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب، يوم 26 من شهر مايو الجارى لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بأول لقب بها.