شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للشيش فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش فى الصين بمشاركة لاعبى الفراعنة. Advertisements ويشارك فى هذه البطولة من مصر كل من علاء أبو القاسم و محمد ماهر حمزة و نورا منير ويارا الشرقاوى. ويقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة المدرب ماهر حمزة.

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