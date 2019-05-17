شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للشيش فى الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش فى الصين بمشاركة لاعبى الفراعنة.
ويشارك فى هذه البطولة من مصر كل من علاء أبو القاسم و محمد ماهر حمزة و نورا منير ويارا الشرقاوى.
ويقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة المدرب ماهر حمزة.
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