خبير تحكيمي: هدف الأهلي الأول صحيح.. والأحمر لا يستحق ركلة جزاء

عمرو ابوبكر
أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق صحة هدف الأهلي الأول في شباك إنبي الذي أحرزه حسين الشحات.
وقال عبد الرؤوف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "هدف الأهلي الأول صحيح تمامًا 100%".
متابعًا "رمضان صبحي كان في موضع تسلل بالفعل لكنه لم يشترك في الكرة وبذلك الهدف صحيح".
وأكمل ياسر تصريحاته: "الأهلي لا يستحق ركلة جزاء في المباراة ولم يتعمد لاعبو إنبي عرقلة الكرة باليد".
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