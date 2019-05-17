كتبت -تغريد سيد:
أكد المحلل الرياضي رضا عبدالعال لاعب نادي الأهلي و الزمالك السابق، أن جميع المدربين الذين جاءوا لتدريب لاعبي نادي الزمالك كانوا يطلبون منهم لأن يفطروا خلال
شهر رمضان .
وأضاف "عبدالعال"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام "المذاع علي فضائية "TEN"، أنه كان يرفض الأوامر التي توجه له من المدربين بشأن إفطاره خلال شهر رمضان .
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كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال: كنت بفطر وأنا لاعب دلوقتي بصوم بالعافية .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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