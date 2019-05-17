رضا عبدالعال: كنت بفطر وأنا لاعب دلوقتي بصوم بالعافية .. فيديو

كتبت -تغريد سيد:

أكد المحلل الرياضي رضا عبدالعال لاعب نادي الأهلي و الزمالك السابق، أن جميع المدربين الذين جاءوا لتدريب لاعبي نادي الزمالك كانوا يطلبون منهم لأن يفطروا خلال

شهر رمضان .

وأضاف "عبدالعال"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام "المذاع علي فضائية "TEN"، أنه كان يرفض الأوامر التي توجه له من المدربين بشأن إفطاره خلال شهر رمضان .

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