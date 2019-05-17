نهضة بركان يستقبل بعثة الزمالك بفرقة فنون شعبية

المقبل.
استقبال حافل من نادي نهضة بركان، لبعثة الزمالك فور وصولها إلى المغرب، لخوض مباراة الذهاب في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يوم الأحد
واستقبلت البعثة فرق فنون شعبية، التي قدمت ترحيبا خاصا لفريق الزمالك.
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة وجدة المغربية، استعدادا لخوض مباراة ذهاب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، أمام فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر لها الأحد المقبل.
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