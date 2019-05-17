رياضة | خبير تحكيمي: هدف الأهلي صحيح.. والأحمر لا يستحق ركلة جزاء والتصوير التلفزيوني أزمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تحكيمي: هدف الأهلي صحيح.. والأحمر لا يستحق ركلة جزاء والتصوير التلفزيوني أزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق صحة هدف الأهلي الأول في شباك انبي والذي احرزه حسين الشحات.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هدف الأهلي الاول صحيح تمامًا 100%".

وتابع: "رمضان صبحي كان في موضع تسلل بالفعل ولكنه لم يشترك في الكرة وبذلك فالهدف صحيح".

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واستكمل ياسر تصريحاته "الأهلي لا يستحق ركلة جزاء في المباراة ولم يتعمد لاعبي إنبي عرقلة الكرة باليد".

وعن اعتراض احمد رفعت ومطالبته بالحصول على ركلة جزاء، قال ياسر "أعتقد أن قرار الحكم كان بسبب لمس أحمد رفعت للكرة بيده بعد وقوعه والانذار كان بسبب الاعتراض على قرار الحكم".

واختتم عبد الرؤوف حديثه: "الإعادات والتصوير التلفزيوني لا يساعد على حسم القرارت للأسف".