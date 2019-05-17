رياضة | "السوشيال ميديا" تحتفل بفوز الأهلي والاحتفاظ بالصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السوشيال ميديا" تحتفل بفوز الأهلي والاحتفاظ بالصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن فرحتهم بعد مواصلة النادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز كعادته على حد قولهم، بالفوز الجديد الذى أحرزه على نظيره إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 30 في المسابقة التي يحمل لقبها.

وقال بعض النشطاء إن الأهلي كعادته يقوم بالزحف نحو الدرع، وأنه لا يمكن لأحد الصمود أمام زحفه نحو الفوز حيث أحرز هدفيه في الدقيقة 4 عن طريق حسين الشحات، وبعد 90 دقيقة كاملة في الدقيقة 90+4 أضاف البديل مروان محسن الهدف الثاني.

وأضاف أخر بأن "حامل اللقب رفع رصيده إلى 73 نقطة ليبتعد عن الزمالك الثاني بفارق 7 نقاط"، حيث أن هناك مباراتان مؤجلتان لنادى الزمالك، ليصبح الأحمر مطالباً بتحقيق 7 نقاط فقط من المباريات الثلاث المتبقية لحصد اللقب للمرة 41 في تاريخه.

وفى ذات السياق فقد كانت المباراة التى توجها الأهلى بهدفين نظيفين بدأت عندما

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استقبل حسين الشحات الكرة داخل منطقة جزاء إنبي في الدقيقة 4 ليسيطر عليها بشكل رائع ويطلق قذيفة أرضية مرت إلى الشباك ليعلن تقدم الأحمر مبكراً مع بداية ملتهبة للقاء.

وأرسل علي معلول عرضية من الجهة اليمنى من ركلة ثابتة حولها عمرو السولية برأسية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت بعيداً عن مرمى إنبي في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 12 كاد إنبي أن يدرك التعادل بعرضية حولها محمد بسيوني بالرأس باتجاه الشباك من مسافة قريبة لكن محمد الشناوي تألق وأبعد الكرة ليشتتها الدفاع قبل أن يشير الحكم إلى وجود تسلل في اللعبة الثانية.

واستمر الأهلي في مسلسل إهدار الفرص حتى جاء هدف البديل مروان محسن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتصويبة مميزة على يسار الحارس البلعوطي.