رياضة | يوفنتوس يحدد مصير أليجري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحدد مصير أليجري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود اجتماع بين كل من ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس وأبرز أعضاء إدارة النادي لتحديد مستقبل المدير الفني للسيدة العجوز.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن أليجري اجتمع مع أندريه أنيلي بالأمس ولكن اجتماع اليوم سيشهد انضمام فابيو باراتيتشي المدير الرياضي وبافل نيدفيد المدير التقني لليوفي.

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ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن شبكة سكاي بأن شروط أليجري للبقاء في منصبه هي الحصول على عقد جديد بدلاً من الحالي الذي ينتهي العام القادم والتعاقد مع خمسة لاعبين.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أليجري نجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي لكن الخروج من كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا قد يكون دافع إدارة اليوفي للتخلي عن أليجري والبحث عن مدرب جديد.