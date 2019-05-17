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جدة - عمرو شويل صور.. الزمالك يصل وجدة وسط استقبال بفرقة موسيقية

وصلت بعثة فريق الزمالك، إلى مطار وجدة، بالمغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.

استقبل فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بحفاوة كبيرة من المسئولين بالمغرب، حيث جهزوا لهم فرقة عزف موسيقية، واستقبلوهم بـ"الطبول" فى مطار وجدة للترحيب بهم.

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يذكر أن لقاء العودة سيجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب، يوم 26 من شهر مايو الجارى لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بأول لقب بها.