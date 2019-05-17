شكرا لقرائتكم علاء عبد العال: انا مدرب ليا شكل في الملعب حتى لو بدافع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علاء عبد العال: انا مدرب ليا شكل في الملعب حتى لو بدافع أكد علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية أنه من المدربين أصحاب الشكل الجيد في أرضية الملعب خلال المباريات. أكد علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية أنه من المدربين أصحاب الشكل الجيد في أرضية الملعب خلال المباريات. وقال علاء في تصريحات تلفزيونية "انا من المدربين الي بتحب تلعب كورة ولينا شكل في أرض الملعب". Advertisements متابعًا "مميزات المدرب الي بيحب الكورة والشكل الجيد هو ضم لاعبين مميزين من نوعيات مختلفة تفيد الفريق في ظروف المباريات المختلفة". وأستكمل علاء "حتى لو بدافع في أرض الملعب لكن بيكون ليا شكل في أرض الملعب". مضيفًا "الداخلية من أكثر 3 أو 4 فرق بيوصلوا لمرمى المنافس، انا مهمتي اني اوصل اللاعب لمرمى المنافس".

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