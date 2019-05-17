شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم الثلاثى الصاعد للممتاز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم اتحاد الكرة غدا أندية أسوان ، اف سى مصر وطنطا بعد صعودهم رسميا إلى الدورى الممتاز، وذلك على هامش حفل الإفطار الذى تنظمه جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبد الغنى عضو مجلس الجبلاية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كما سيتم تكريم الأندية الصاعدة من القسم الثالث إلى الثانى، ومن الرابع إلى الثالث من قبل مجلس الجبلاية.

من المقرر أن يتم توزيع أطقم ملابس على جميع الأندية الحاضرة والتى سيتم تكريمها.