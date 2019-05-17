شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان فى ثانى جولات نهائى دورى اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة ثاني جولات الدور النهائى لمنافسات دورى كرة اليد مواليد 2002 "بطولة الجمهورية" للموسم المحلى 2018/2019 .
وتشهد الجولة الثانية مواجهتين بين كل من الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع المقاولون العرب على صالة ميت عقبة.
فيما تقام الجولة الختامية غدًا السبت على صالة أكتوبر بمواجهتين بين كلٍ من سبورتنج مع المقاولون العرب والأهلى مع الزمالك.
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