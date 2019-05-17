شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الزمالك فى الوصول إلى نهائى بطولة الكونفدرالية، بعد التغلب على النجم الساحلى فى قبل نهائى البطولة بهدف نظيف بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

وخاض الزمالك 14 مباراة بالكونفدرالية منها 6 في دور المجموعات و4 مباريات بربع نهائى البطولة ومباراتان فى نصف النهائى، بخلاف 4 لقاءات فى دور الـ32 والـ16.

فاز الأبيض فى 6 مباريات وتعادل فى مثلها، وتعرض للخسارة مرتين.

ولم يكن صعود الزمالك إلى النهائى أمرًا متوقعًا فى ظل النتائج التى حققها فى بداية مشواره بالكونفدرالية، حيث بدأ الطريق أمام القطن التشادى بدور الـ32، فاز فى الذهاب ثم خسر فى العودة، وتعادل مع اتحاد طنجة، قبل أن يفوز

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وبعد انتقال الزمالك إلى دور المجموعات خسر مباراة وفاز فى اثنان، وتعادل فى 3 مواجهات.

كل هذا جعل مشوار الزمالك ليس مفروشًا بالورود وطريقه ليس سهلاً للنهائيات.

وبعد أن وصل الأبيض إلى ربع النهائى تعادل ذهابًا وفاز فى العودة ليتقابل مع النجم فى قبل النهائى فاز ذهابًا وتعادل فى العودة.

كل هذه النتائج المفاجآت التى حققها الزمالك فى مشواره تقربه من اللقب الأفريقى والتتويج باللقب الغائب منذ 17 عامًا حيث كانت آخر بطولة حصدها الأبيض منذ 2002 بالفوز على الرجاء المغربى.