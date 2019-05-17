- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يصل مطار وجدة بالمغرب وسط استقبال فرقة موسيقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق الزمالك، إلى مطار وجدة، بالمغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية.
استقبل فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بحفاوة كبيرة من المسئولين بالمغرب، حيث جهزوا لهم فرقة عزف موسيقية، واستقبلوهم بـ"الطبول" فى مطار وجدة للترحيب بهم.
يذكر أن لقاء العودة سيجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب، يوم 26 من شهر مايو الجارى لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بأول لقب بها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الزمالك يصل مطار وجدة بالمغرب وسط استقبال فرقة موسيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.