اخبار الرياضه

مدرب الأهلي يتحدث عن مكاسب الفوز علي إنبي وتغييرات لاسارتي المؤثرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يتحدث عن مكاسب الفوز علي إنبي وتغييرات لاسارتي المؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على إنبي، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الإسبوع الـ30 في بطولة الدوري العام.

 

وقال يوسف في تصريحات عقب المباراة ، إن الهدف الثاني للفريق جاء متأخرًا ولكن الأهم أن الأهلي حصل على الثلاث نقاط، وتخطى محطة جديدة في مشواره بالبطولة نحو الفوز باللقب.

 

Advertisements

وشدد المدرب العام للأهلي، على أن تغييرات التي يجريها الجهاز الفني خلال المباريات بشكل عام تستهدف تفعيل الشق الهجومي، من أجل موصلة الاستحواذ على الكرة وتشكيل خطورة على مرمى المنافسين.

 

وأكّد محمد يوسف، أن هناك العديد من المكاسب التي حققها الأهلي من مباراة إنبي؛ أهمها الفوز بالنقاط الثلاث، وتسجيل مروان محسن وحسين الشحات هدفي المباراة ومواصلة ظهور وليد سليمان.

 

وأشار المدرب العام، إلى أن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة إنبي ليبدأ التركيز في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي، وهو ما اعتاد عليه الجهاز عقب كل مباراة خلال مشوار الفريق في الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي يتحدث عن مكاسب الفوز علي إنبي وتغييرات لاسارتي المؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا