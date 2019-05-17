شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس العالم لسيف المبارزة فى دبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة فى دبى على أن تستمر حتى يوم 20 مايو الجارى بمشاركة لاعبات الفراعنة .
ويشارك فى هذه البطولة من مصر كل من اللاعبات أية مهدى وناردين إيهاب وشيرويت جابر وسارة تامر نونو .
ويقود المنتخب فنيًا أحمد موسى ويرأس البعثة أسامة رياض عضو مجلس الإدارة.
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