شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس العالم لسيف المبارزة فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة فى دبى على أن تستمر حتى يوم 20 مايو الجارى بمشاركة لاعبات الفراعنة .

ويشارك فى هذه البطولة من مصر كل من اللاعبات أية مهدى وناردين إيهاب وشيرويت جابر وسارة تامر نونو .

ويقود المنتخب فنيًا أحمد موسى ويرأس البعثة أسامة رياض عضو مجلس الإدارة.