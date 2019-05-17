عاجل| الزمالك يوجه دعوة للرئيس السيسي لحضور نهائي الكونفدرالية

كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري



أكد رئيس نادي الزمالك، أنه تم توجيه دعوة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحضور نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، المقرر له يوم 26 مايو الجاري على استاد برج العرب.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات خلال "فيديو" نشره: " وجهنا رسالة لرئيس الجمهورية من أجل حضور المباراة الهامة، حيث سيتم حصول فريق مصري على أول بطولة أفريقية في عهده، وبصفته أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي".

ويلتقي الفريق الأبيض، أمام نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت...