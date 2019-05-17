تصريحات اليوم.. تفاصيل المدرج الطائر.. وهجوم عبدالحفيظ.. ورسالة توتي لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 16 مايو.

فضل يكشف لمصراوي.. تفاصيل وموقع "المدرج الطائر"

تحدث محمد فضل مدير بطولة كأس أمم إفريقيا، عن المدرج الطائر والذي تم الإعلان عنه في الساعات الأولى من صباح الخميس.

رئيس الزمالك يحفز اللاعبين للتتويج بالكونفدرالية

وعد رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول، بصرف مكافآت مالية ضخمة في حال التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية.

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توتي: صلاح لاعب عالمي.. وليفربول سيفوز بدوري الأبطال

وصف فرانشيسكو توتي لاعب ايه اس روما السابق، محمد صلاح باللاعب العالمي، كما توقع أن ليفربول سيتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

عبدالحفيظ: نريد جمع 82 نقطة.. وأين ذهب القائل بأن الأهلي لا ينافسه على الدوري؟

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأن ناديه يرغب في الحصول على 82 نقطة خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، كما أبدى استياءه من حديث مسئول بأحد الأندية عن أن حامل اللقب لن ينافس من أجل الاحتفاظ بالبطولة.

لاسارتي يستشهد بـ"بنزيمة" في إضاعة أزارو للفرص.. ويوضح سبب دفعه بجيرالدو ووليد

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، أن ابتعاد وليد أزارو مهاجم الفريق عن التهديف لا يقلقه.